Frattesi vuole giocare, l'Inter può scendere: chi potrebbe accontentare tutti

L'Inter pensa a De Winter

Ecco perché dinanzi a una proposta economicamente rilevante il calciatore romano potrebbe partire. Tra l’altro proprio Oltremanica l’ex Sassuolo vanta diversi estimatori. A gennaio pure il Tottenham aveva sondato il terreno per Frattesi. Niente da fare. Il club nerazzurro aveva fatto muro per respingere le pretendenti al proprio numero 16. Missione compiuta. Nel frattempo però gli spazi e il minutaggio sono rimasti ridotti, con Davide ridotto spesso a quinta scelta in mezzo al campo. Per chi come il classe 1999 vive in maniera viscerale il proprio ruolo diventa difficile accettare un ruolo da comprimario. In fondo nella nazionale italiana targata Spalletti è un titolarissimo e vorrebbe esserlo anche nel proprio club club di appartenenza. In tal senso dall’Inghilterra potrebbe arrivare la soluzione giusta per tutti. Infine continua la fase di scouting da parte dei nerazzurri sul fronte centrali in vista dell’estate: l’ultimo a essere finito nei radar interisti è Koni De Winter del Genoa. Il Grifone per cederlo chiede 25 milioni.