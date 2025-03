L’Inter perde pezzi ma recupera Sommer: le condizioni in vista del Feyenoord

MILANO - L' Inter di Simone Inzaghi si prepara all'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono chiamati alla trasferta di Rotterdam contro il Feyernoord , Inzaghi ha l'infermeria piena ma può sorridere. All'indomani della perdita per infortunio anche di Dimarco , una buona notizia per Inzaghi dalla seduta di questa mattina: è recuperato infatti il portiere Sommer , reduce da un'operazione alla mano. Il calciatore svizzero ha preso parte all'intera seduta e partirà con la squadra per l'Olanda, spetterà poi ad Inzaghi decidere se schierarlo dall'inizio o puntare ancora sull'argentino Martinez che ha finore ben figurato,

Inter, gli assenti e i tempi di recupero

La lista degli indisponibili è importante per l'allenatore dei nerazzurrI specie nel reparto esterni: Federico Dimarco (risentimento muscolare) salterà le quattro partite che restano all’Inter prima della sosta come per Darmian (distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra), Carlos Augusto deve fare i conti con una contusione al polpaccio e potrebbe tornare in azione tra la gara casalinga di sabato contro il Monza e il ritorno di Champions. Stesse tempistiche anche per Zalewski che potrebbe esserci il rientro in vista del ritorno contro gli olandesi. Sotto osservazione anche la situazione di Hakan Calhanoglu che ha lasciato Napoli con una forte contusione.