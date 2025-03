Inzaghi: "Il Feyenoord ha fatto bene a rinviare. A Napoli difficile comunicare"

De Vrij: "Fatto molto bene in difesa"

Anche Stefan De Vrij è intervenuto sulla trasferta di Rotterdam: "Conosco bene l'ambiente, è bellissimo e i tifosi spingono proprio la squadra. Si vede che il Feyenoord è riuscito a tirare fuori qualcosa in più in Champions, battendo il Bayern Monaco, il Milan. Faremo un'ottima partita. Sono contento per questo sorteggio, sarà una partita speciale per me. Sono cresciuto qui, ho fatto tutto il settore giovanile, prendevo l'autobus per venirmi ad allenare qui vicino e sognavo di giocare qui. Ci sono riuscito, sono stati cinque anni bellissimi. Penso prima di tutto che il modo di giocare, i nostri principi, non cambino. Giochiamo da tanti anni insieme, ognuno sa cosa fare anche in un ruolo in cui non ha giocato spesso. Cambiano i giocatori, ma siamo pronti e ognuno sa cosa deve fare. In Champions la migliore difesa?Io non so il perché, l'approccio è sempre lo stesso a ogni partita. Poi ci sono gli episodi, partite che vanno così, che vanno in un altro modo. Noi cerchiamo sempre di fare un'ottima fase difensiva, di non prendere gol: in Champions è andata bene e vogliamo anche continuare ovviamente. Una squadra che cambia porta sempre in campo una nuova energia, noi ci aspettiamo una partita molto intensa, anche loro vorranno fare il loro gioco e noi sappiamo cosa vogliamo fare, un'ottima partita. Pensiamo partita dopo partita, non guardiamo troppo avanti e vogliamo andare in fondo a tutte le competizioni. Stiamo ancora giocando per tutto e vogliamo continuare, ora pensiamo solo a domani e a fare una grande partita che ci aiuti a passare il turno, Il ritorno al Feyenoord? Non lo so, non so nemmeno se tornerò in Olanda a vivere, nonostante anche mia moglie sia olandese. L’Inter ha l’opzione per allungare il mio contratto, quando decideranno mi comporterò di conseguenza”.