Inzaghi: "Bastoni mondiale". Lautaro record, torna su bestemmia post Juve

ROTTERDAM (Olanda) - L' Inter non sbaglia a De Kuip battendo il Feyernoord 2-0 grazie alle reti della coppia Thuram-Lautaro (con anche in rigore sbagliato) mettendo già un piede nei quarti di finale di Champions League. Soddisfatto Simone Inzaghi viste anche le difficoltà dell'infermeria, le sue parole ad Amazon Prime nel post-partita: "I ragazzi Sono stati bravi, non era semplice in questo stadio... (saluta i tifosi, ndr). Loro ci hanno dato una grande mano, sapevamo chesc'era da soffrire. Siamo stati uniti, abbiamo fatto un'ottima partita. Ora c'è il ritorno, con un'altra partita di campionato in mezzo. Queste sono le insidie, sono molto soddisfatto dei ragazzi".

Sulla partita di Asllani e Zielinski

"Non ho mai avuto dubbi su di loro, poi chiaramente un allenatore è in questo posto per prendere scelte continue non solo il giorno della gara ma in ogni allenamento, però insomma hanno fatto una grande gara. Chala e Michi avevano giocato tre giorni fa a Napoli, quindi ho cercato di cambiare, non stravolgere e continuerò a fare così perché siamo contenti di fare tutte queste partite e dobbiamo continuare così. Simone, innanzitutto mi unisco ai complimenti per quello che state facendo".

Sul possesso del gioco

"Innanzitutto c'è da considerare anche l'avversario, che è un avversario di qualità, giocava con quattro attaccanti, insomma quando abbiamo visto le formazioni sapevamo che Paixao al posto di rimanere in fase avrebbe preso quella posizione. Noi inizialmente non siamo sempre stati nelle distanze, non abbiamo palleggiato come sapevamo e chiaramente sappiamo che in questi stadi contro queste squadre puoi soffrire. Poi i ragazzi si sono messi bene in campo, ne abbiamo parlato, chiaramente i due gol ci hanno facilitato a vincere una partita per noi importante, ma sappiamo che il primo tempo l'abbiamo vinto, il secondo tempo sarà martedì a San Siro".

Il seguito della squadra

"È importantissimo, c'è grande disponibilità. Bastoni si è messo al servizio della squadra, ha fatto un'ottima partita alternandosi con Acerbi su quella catena sinistra. Parliamo di un difensore di livello mondiale che ha capito l'esigenza della squadra, questa è la cosa che vogliamo noi allenatori".