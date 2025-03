Inzaghi senza freni: “Double? No triplete”. L’Inter sogna, ma non è sola

Chi può fare il Triplete?

Oltre l'Inter anche altri grandi club possono conquistare il Triplete. Il Barcellona è in lotta in Liga, può vincere la Champions e in Coppa del Re se la vedrà contro l'Atletico nel match di ritorno dopo il 4-4 dell'andata. Stessa cosa quindi anche per i Colchoneros e anche per il Real Madrid. Il Psg anche potrebbe conquistare questo grande traguardo: la Ligue 1 è quasi una certezza, per la Coppa di Francia dovrà sicuramente sudersela, mentre in Europa dovrà ribaltare la sconfitta, ingiusta, subita contro il Liverpool. I Reds sono fuori dei giochi, vista l'eliminazione in FA Cup. Al Bayer Leverkusen servirebbe un miracolo, così come al Brugge, anche se tecnicamente ancora non sono escluse, fino al triplice fischio. Può sognare anche il Benfica, ma le probabilità di sbancare il Camp Nou non sono molto alte.