Nico Paz, Inzaghi e il regalo per la nuova Inter: ma occhio a Como e Real

Inter, Inzaghi chiede Nico Paz a Oaktree

Questo è il volano per pensare in grande anche sul mercato e Inzaghi ha già in mente il regalo che chiederà a Oaktree tramite l’intercessione dei responsabili dell’area tecnica: Nico Paz. Nei pensieri dell’allenatore, l’argentino “parcheggiato” al Como dal Real Madrid, può diventare pietra angolare di un nuovo ciclo per l’Inter. Su di lui è da mesi in pressing Javier Zanetti, grazie all’amicizia che lo lega a papà Pablo, ai tempi suo compagno in Nazionale: un corteggiamento che ha fatto breccia nel ragazzo ma questo, ovviamente, non è sufficiente per pensare che l’Inter possa avere vita facile. Perché il Como punta a comprare il ragazzo dal Real - ne ha la forza economica - e perché Carlo Ancelotti ha confessato di seguire la parabola del ragazzo sul Lario ("Nico Paz sta facendo molto bene..."). L’Inter però sa che Nico Paz vuole giocare e difficilmente il Real potrà garantirgli lo spazio che potrebbe dargli Inzaghi: questo potrebbe essere un fattore determinante su cui far leva quando la trattativa entrerà nel vivo. Di certo per lui l’allenatore ha grandi idee: in primis avrebbe (finalmente) un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli in rosa; ma, lavorandoci su, Nico Paz potrebbe anche pensare di ripercorrere la parabola di Luis Alberto e diventare una straordinaria mezzala di qualità e quindi raccogliere il testimone di Henrikh Mkhitaryan sul centro-sinistra. Per pensare al mercato ci sarà comunque tutto il tempo, visto che Inzaghi sta già ragionando sulla gara col Monza: non ci sarà ritiro (la squadra ha bisogno di recuperare energie anche mentali), mentre Carlos Augusto farà il suo ritorno in gruppo.