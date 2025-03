Inter, la storia dice triplete: la stessa rimonta dove... c'era anche lui!

L' Inter è in corsa su tutti i fronti: Coppa Italia , Champions League e Scudetto . Grazie al successo in rimonta di ieri sul Monza , i nerazzurri si sono garantiti anche per questo turno di Serie A il primato in classifica. Un successo dalle mille emozioni per la squadra di Simone Inzaghi , con il tecnico che dopo aver fatto il segno del 'tre' qualche giorno fa , sottolineando di puntare al Triplete, ieri nel post gara ha rincarato la dose affermando che gli obiettivi sono in realtà quattro, inserendo anche il Mondiale per Club .

Inter, è l'anno della Champions?

Se Inzaghi punta a tutto, c'è anche un Henrikh Mkhitaryan che definisce i nerazzurri "ingiocabili". D'altronde che questa possa essere la stagione per trionfare nuovamente in Europa lo segnala anche il supercomputer, con una sola squadra che secondo l'analisi potrebbe frapporsi alla vittoria interista. Ma a ciò si aggiunge una similitudine con la stagione del 2010 (quella, appunto, del triplete) che da ieri sera sta impazzando. La partita vinta con il Monza, passando da 0-2 a 3-2, ha ricordato un'altra incredibile rimonta avvenuta nella stagione 2009/10, quella in cui i nerazzurri guidato da Josè Mourinho vinsero tutto in Italia e in Europa. Il riferimento è al match contro il Siena, in quel caso vinto per 4-3 dall'Inter grazie ad un gol segnato in pieno recupero da Walter Samuel. Ma quali sono le similitudini tra le due gare?