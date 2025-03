Verso Inter-Feyenoord: Inzaghi potrebbe perdere altri due titolari

È già giornata di vigilia per l'Inter. Archiviate le fatiche contro il Monza, i nerazzurri hanno focalizzato l'attenzione sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord. I ragazzi di Inzaghi, forti del 2-0 della partita di andata, hanno ripreso gli allenamenti per definire gli ultimi accorgimenti tattici. Ma non solo, per il tecnico ex Lazio sono ben due i nodi da sciogliere e non di poco conto: Stefan De Vrij e Lautaro Martinez si sono allenati a parte per cercare di smaltire un affaticamento muscolare. Determinante, per capire la loro eventuale indisponibilità, sarà la seduta di lavoro di martedì mattina. La buona notizia, invece, arriva dal pieno recupero di Sommer che dovrebbe ritrovare il posto da titolare.