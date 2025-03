Inzaghi: "Come stanno Lautaro e De Vrij e perché Thuram fatica"

Inter-Feyenoord, la conferenza di Simone Inzaghi

Per l'Inter si è aperto un ciclo di partite determinante. Qual è l'umore di Inzaghi? "Il mio stato d'animo è molto buono. Chiaramente sono focalizzato sulla partita di domani sera col Feyenoord, perché affrontiamo una squadra che all'andata abbiamo battuto 2-0, ma la partita col Monza ci ricorda quanto tutte le partite siano complicate. Lo abbiamo visto in Champions, tutte nascondono insidie". Dopo ci sarà subito l'importante gara con l'Atalanta: "Non penso al campionato, farò rotazioni in base allo stato fisico dei giocatori. Abbiamo qualche affaticamento da valutare, Lautaro e De Vrij non sono usciti con noi ma ho buone sensazioni. Valuterò se impiegarli o meno, ai soliti indisponibili si è aggiunto Zielinski che ha avuto un infortunio importante in un momento che non ci voleva. Stava crescendo molto, ci stava aiutando: lo aspetteremo come altri". Sulla possibilità di vedere Calhanoglu e Thuram dal primo minuto: "Non lo so, sono due che sto valutando. Thuram, è inutile nasconderlo, sta combattendo con un problema da ormai un mese, che gli crea difficoltà: non si riesce ad allenare più come prima, sta giocando con antidolorifici e infiltrazioni. Non si tira indietro e ci aiuta, ora valuteremo: a Rotterdam ha fatto 60 minuti, domenica è partito dalla panchina e oggi ha fatto un discreto allenamento, valuterò. Davanti non c'è Correa e gli altri quattro dovrebbero essere tutti a disposizione, compreso Lautaro: sceglierò". Sulle 200 panchine con l'Inter:"Sono motivo di grandissimo orgoglio, ringrazio i calciatori che mi hanno dato la possibilità di farle in un club così prestigioso".