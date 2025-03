"Vicino alla mia Juve": Marotta, amarcord Van Persie. Nico Paz-Inter e stadio...

"La squadra ha raggiunto un livello di consapevolezza per affrontare le difficoltà che ci sono, come sabato con il Monza". Così Giuseppe Marotta, intervenuto nel pregara di Inter-Feyenoord, incontro valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri scendono in campo forti del vantaggio di 2-0 rimediato a Rotterdam grazie alle reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez. In caso di qualificazione, gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno la vincitrice della sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen nei due appuntamenti dell'8 e 15 aprile. Calato il sipario sugli ottavi di Champions, l'agenda dell'Inter ha in programma lo scontro diretto con l'Atalanta di domenica 16 marzo al Gewiss Stadium.