All'Inter in Champions mai un rigore contro: la striscia incredibile è finita  

MILANO - L'Inter archivia la pratica Feyenoord per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League, serata tranquilla per i nerazzurri a San Siro (2-1 dopo il 2-0 dell'andata) con gli olandesi che, però, hanno sfatato un tabù della squadra di Inzaghi: dopo 45 partite europee è stato assegnato un rigore contro l'Inter in un match ad eliminazione diretta nell'era della Champions League! Nel dettaglio quello assegnato e trasformato da Moder al 40' per il momentaneo 1-1. In più dopo 162 partite c'è stato un rigore per parte in una partita di Champions League con l'Inter coinvolta.