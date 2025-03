"Lautaro-Thuram la coppia più forte d'Europa": parla l'ex Inter e Atalanta

MILANO - Il senso del gol fatto ad attaccante. Punta tecnica, veloce e caparbia. “El segna semper lü”. Maurizio Ganz, doppio ex di Atalanta e Inter, analizza il reparto avanzato delle due squadre in vista della sfida scudetto di domani sera. Partiamo da Thuram, si aspettava questa trasformazione in bomber?“Ha sorpreso tutti, conoscevamo la sua forza fisica, ma non sapevamo il resto. Sta facendo cose incredibili, fa reparto da solo, quando un attaccante è capace di questo è tanta roba. Se l’Inter gioca meglio quando Thuram è in forma? Sì, perché ha queste caratteristiche, lui va in gol, ma ha quelle abilità da punta forte, quando l’Inter magari non riesce a tener palla e a non venire fuori dal fondo, Thuram tiene quelle palle sporche, ed è importante”. Passiamo a Lautaro, il simbolo dell’Inter. “Martinez è il goleador, non c’è più nulla da dire su di lui, è un leader, si è guadagnato il posto a suon di gol, come il rispetto di tutti, anche di chi non tifa Inter: è tanta roba, tanta roba”.