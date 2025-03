Inzaghi, ci risiamo: Atalanta-Inter da scudetto, niente confronto in conferenza

Ci risiamo. L'Inter si appresta ad affrontare l'Atalanta in trasferta in una sfida cruciale per la corsa allo Scudetto e anche in questa occasione Simone Inzaghi non appare in conferenza stampa ma ai canali del club nerazzurro pronunciando frasi di una banalità da chatgpt. Nessuna domanda dall'esterno, per i giornalisti non c'è nessuna possibilità di creare un confronto o di approfondire qualsiasi tipo di tematica che sia al di fuori di quelle decise e organizzate in precedenza dal club stesso. Una scelta mirata che continua da diverso tempo e che viene tranquillamente e regolarmente concessa dalla Lega, sia chiaro. Che appeal venga dato alla vigilia di una partita da titolo, anche quello purtroppo è chiaro…