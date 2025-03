Champions, è l’anno dell’Inter: anche Scholes non ha dubbi

Che l'Inter sia tra le favorite per la Champions League è opinione diffusa. Tra i tanti pronostici, c'è anche quello del supercomputer Opta, che attribuisce agli uomini di Simone Inzaghi il 14% di probabilità di vittoria nella finale prevista per il 31 maggio all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera. Percentuale che vede i nerazzurri alle spalle del Barcellona con il 14.8% e del Liverpool, che prima dell'eliminazione agli ottavi di finale contro il Psg, era data per prima favorita con il 19%. Il cammino europeo di Lautaro e compagni, usciti vincitori dalla sfida contro il Feyenoord (4-1), prevede ora il doppio appuntamento dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, in programma l'8 e 16 aprile, che agli ottavi ha eliminato il Bayer Leverkusen (5-0): la vincente affronterà una tra Barcellona e Borussia Dortmund. Ma a dare per favorita l'Inter per la vittoria finale, c'è anche Paul Scholes.