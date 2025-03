Malore al tifoso e gol Inter: dopo l'Udinese succede anche all'Atalanta 

BERGAMO - L'Inter batte 2-0 l'Atalanta nel posticipo della 29ª giornata di Serie A. Un successo importantissimo in ottica scudetto per i nerazzurri di Simone Inzaghi che allungano sia sulla Dea di Gian Piero Gasperini, ora a -6, che sul Napoli di Antonio Conte, a-3 e fermato sullo 0-0 dal Venezia al Penzo in questo turno. A sbloccare la sfida del Gewiss Stadium è un colpo di testa di Carlos Augusto al 54'. Un gol arrivato dopo uno stop di oltre sei minuti per un malore che ha colpito un tifoso dell'Inter che occupava il settore ospiti. Richiamata l'attenzione dei calciatori in campo, si è creato lo spazio per permettere ai soccorritori di intervenire e dopo interminabili minuti di grande apprensione si sono riprese le ostilità. Nemmeno il tempo di applaudire l'uscita dello staff medico dal cancelletto che Calhanoglu crossa dalla bandierina pescando il terzino brasiliano che, con uno stacco imperioso, stappa la lattina.