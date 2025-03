Thuram solo per l'Inter, Inzaghi gongola: dolore alla caviglia, niente Francia

Marcus Thuram non sarà a disposizione di Didier Deschamps per il doppio quarto di finale di Nations League contro la Croazia. L'attaccante dell'Inter è stato autorizzato a lasciare il ritiro della Francia e fare rientro al club dopo un colloquio con lo staff medico e degli accertamenti per un dolore alla caviglia sinistra. Un problema che Thuram si trascina ormai da un po', costringendolo a giocare non al meglio. Ora avrà la sosta per tornare al 100% mentre Deschamps ha deciso di non sostituirlo, col gruppo dei convocati che si riduce a 23 calciatori.