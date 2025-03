Inter, scatta l'allarme Lautaro Martinez. L'altro attaccante nerazzurro, Marcus Thuram, causa dolore alla caviglia non sarà a disposizione della Francia per il doppio quarto di finale di Nations League. Ma anche il capitano interista è alle prese con problemi fisici: il numero 10 è partito per il ritiro con l'Argentina, ma non potrà scendere per le due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Uruguay e Brasile a causa di un problema muscolare. È stata la stessa Federazione sudamericana ad annunciare il forfait del bomber nerazzurro sui propri account social: "L'attaccante Lautaro Martínez sarà assente dalla squadra per il doppio appuntamento di marzo a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro".