Nico Paz, parla il papà: "Inter? Non c'è niente. La sua volontà è chiara"

I campionati stanno volgendo al termine e c'è già chi guarda alla prossima stagione. Muoversi ora per anticipare la concorrenza al gong d'inizio del calciomercato estivo . Su tutte c'è l' Inter , che si sta guardando intorno. Ma nemmeno senza andare troppo lontano da Milano. Non è un segreto che Simone Inzaghi abbia individuato in Nico Paz , gioiellino del Como di proprietà del Real Madrid , il rinforzo giusto. Il talento e la carta d'identità ne fanno un boccone molto ghiotto per i nerazzurri. Negli scorsi mesi qualcosa sembra essersi mossa, per sondare il terreno di una futura trattativa. Però ci sono da registrare due importanti novità: Fabregas si è mosso in prima persona per cercare di convincere i Blancos a trattenere il calciatore almeno per un altro anno e le parole di Pablo Paz , padre del talentino spagnolo.

Inter su Nico Paz, Fabregas parla con il Real Madrid. E Guler...

Come riportato dal noto quotidiano "Abc", l'allenatore del Como Cesc Fabregas nella giornata di giovedì si è recato a Valdedebas, quartier generale del Real Madrid, per parlare con la dirigenza iberica circa il futuro di Nico Paz. Il tecnico avrebbe chiesto ai Blancos di poter trattenere il gioiellino almeno per un altro anno in riva al lago. Una richiesta che sembra, secondo quanto scritto tra le colonne del giornale spagnolo, aver trovato il via libera del Real. Il ritorno in patria, per il centrocampista, al momento è un'ipotesi remota. Una condizione che complica i piani dell'Inter che riponeva in questa chance le proprie speranze di intavolare una trattativa. I nerazzurri starebbero valutando quindi delle alternative, sempre in casa Real Madrid. A stuzzicare Marotta e i vertici societari sarebbe l'idea di portare all'ombra del Duomo un altro giovane talento: Arda Guler. Il ragazzo sta trovando difficoltà a farsi spazio nelle idee di gioco di Ancelotti, ma sopratutto a venire in aiuto è il rapporto che ha stretto con un altro connazionale, Calhanoglu: "Arda è uno molto importante, un fratello a cui tengo molto - ha spiegato il capitano della Turchia -. Ovviamente vorrei venisse a giocare con noi. Non so com’è la situazione e non voglio entrare troppo nel dettaglio. Alla fine lui decide, il mio suggerimento è però che giochi di più, se lo merita e spero che venga da noi".