Juve e Milan cambiano, l'Inter vince la Champions: il clamoroso precedente

Per Juventus e Milan sono momenti difficili: entrambe non riescono a trovare continuità e a mettere in campo il potenziale a disposizione. Problemi in società, in panchina e anche in campo, le cose in comune tra i bianconeri e i rossoneri sono molte. Ma c'è una differenza, la Vecchia Signora è attaccata al treno per il quarto posto Champions League ed è a un solo punto di distacco dal Bologna, mentre il Diavolo si trova al nono posto e a una lunghezza di sei punti. Dalle parti di Torino ora stanno cercando di dare una scossa all'ambiente per raggiungere il traguardo e il cambio d'allenatore è ormai solo una questione di tempo, con Tudor pronto a prendere in gestione la squadra al posto di Thiago Motta.