Marotta: "Rinnovo Inzaghi formalità, Thu-La top d'Europa. Lo Scudetto..."

L' Inter è in corsa su tutti e tre i fronti: Coppa Italia, Serie A e Champions League ( con un clamoroso precedente in merito alla coppa europea che fa sorridere i nerazzurri). Molti i meriti di Simone Inzaghi , come affermato dal presidente Giuseppe Marotta . Il numero 1 del club, interventuo a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, ha parlato proprio del tema rinnovo del tecnico, ma non solo: sul piatto anche il mercato, la lotta Scudetto, oltre al tema dell'Under 23.

Inter, Marotta: Inzaghi, mercato e Scudetto

Queste le dichiarazioni di Marotta: "Il rinnovo di Inzaghi? Siamo molto contenti, credo sarà una formalità. Ha lavorato molto bene in questi anni ed è per noi un grande punto di riferimento. Inzaghi è tra i migliori allenatori in circolazione e ha il vantaggio di essere stato un ottimo calciatore. Credo che a bocce ferme, come sempre fatto, ci ritroveremo insieme e rinnoveremo il contratto". Nei giorni scorsi l'ex difensore dell'Inter e oggi opinionista Sky Beppe Bergomi aveva suggerito ai nerazzurri il nome di Isaksen della Lazio per il mercato esitvo: "E' un buon giocatore, ma ogni giorno ci attribuiscono qualche interessamento. In attacco abbiamo la coppia Thuram-Lautaro, la migliore d'Italia e di livello europeo. Terremo comunque conto di quello che offrirà il mercato, sempre per costruire una squadra competitiva". Sulla lotta Scudetto invece: "Il bello del calcio è anche avere 3 squadre candidate allo Scudetto, un campionato avvincente come non si vedeva da anni e questo pone a favore del nostro movimento. Siamo ancora in una fase interlocutoria ed è ancora tutto aperto".

Under 23, Serie A e Italia

Marotta ha parlato anche del progetto seconda squadra: "Lo strumento dell'Under 23 è propedeutico all'inserimento di giovani in prima squadra, posso dire che anche l'Inter presenterà a tempo debito domanda per partecipare al campionato di Lega Pro dal prossimo anno con questi obiettivi. Rispetto ad altri paesi, come Germania e Belgio, noi abbiamo una base di reclutamento molto inferiore pensando solo ai paesi a loro assimilati". Dalla Serie C alla Serie A: "Io penso che bisognerebbe scendere a 18 squadre perchè il numero di partite per i calciatori, tra nazionali e club sono un problema. Oggi il dispendio di energie psicofisiche non è lo stesso del passato e questo genera molti più infortuni". Una battuta anche sull'Italia dopo la sfida di ieri contro la Germania: "Il gruppo della Nazionale è giovane ed inesperto, ma ha delle qualità e il lavoro di Spalletti lo si valuterà a giugno con un impegno importantissimo".