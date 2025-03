Inter, come stanno Lautaro Martinez e Dumfries: l’esito degli infortuni

La sosta per le nazionali spesso porta problemi alle società con infortuni dietro l'angolo e affaticamenti . Ed è quello che è successo a Lautaro Martinez con l'Argentina , con l'attaccante che a dovuto lasciare il ritiro per un problema fisico, mettendo in apprensione l'Inter . I nerazzurri dovranno giocare match delicati sia in campionato per continuare la lotta scudetto con il Napoli sia in Champions League contro il Bayern Monaco. E a far tremare Inzaghi ci ha pensato anche Dumfries , che ha rimediato un infortunio contro l' Atalanta nell'ultimo match. Ora sono arrivati gli esiti degli esami e l'allenatore può fare solo un mezzo sorriso.

Dumfries-Lautaro, quando rientrano

Per Lautaro Martinez non è niente di grave: risentimento ai flessori, ma in via di guarigione. Il Toro dovrebbe quindi saltare la prossima partita contro l'Udinese a San Siro per poi cercare di rientrare per il derby contro il Milan (o al massimo contro il Parma). E in questa stagione i nerazzurri hanno avuto tantissimi problemi contro i cugini. Il Napoli è a soli tre punti di distanza e ogni errore può costare caro. Un giocatore che sicuramente sta facendo la differenza è Dumfries. L'olandese da inizio anno sta collezionando prestazioni di livello oltre a tanti gol e assist. Con la nazionale lui non è neanche partito. Ha svolto gli esami medici e non sono arrivate notizie confortanti per Inzaghi: l'esterno ha rimediato una distrazione al bicipite femorale. Non ci sarà sicuramente contro Udinese, Milan e Parma e l'Inter spera di recuperarlo per l'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. Intanto nel prossimo match contro i friulani in Serie A, il tecnico dei nerazzurri dovrà fare a meno anche di Bastoni (squalificato) e di De Vrij e Zielinski. Recuperati invece Dimarco, Darmian, Zalewski e Thuram.