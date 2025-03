Inter, oltre il Triplete: Barella vuole la storia, "Vinceremo il Mondiale per Club"

Barella: "Vincere è nel dna Inter"

Queste le parole di Barella: "Sarà una delle prime volte che vedrò l'America, perché sono stato solo in ritiro per pochi giorni. Quindi sarà una bellissima esperienza. Delle cose nuove, e le cose nuove sono sempre belle. Sicuramente sarà bello viverla e vedere l'emozione che si prova a tifare squadre di altri continenti. Io non ho mai giocato un Mondiale, parto con il Mondiale per Club, quindi per me sarà una grandissima emozione e me lo godrò al massimo. Come ha detto il mister e come diciamo sempre, nella sua storia l'Inter ha nel dna la voglia di vincere e alzare i trofei. Ci sono stagioni in cui va bene e stagioni in cui va meno bene. Sicuramente in tutte le competizioni in cui partecipiamo il nostro obiettivo è vincere. È cercare di alzare il trofeo per noi, per i nostri tifosi, per tutta l'Inter. Quindi andremo là con la voglia di fare bene. Sappiamo che è una competizione difficilissima. Verrà dopo un campionato lungo e tante competizioni. Quindi, magari, ci saranno tanti fattori da valutare, però il nostro obiettivo è andare là per alzare quel trofeo". Anche il compagno di squadra Lautaro Martinez ha detto la sua in merito alla partecipazione al Mondiale, dove ritroverà River Plate da avversario dopo gli anni trascorsi con la maglia del Racing.