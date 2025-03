Inzaghi a sorpresa sul grande ex Juve: "Avversario leale, lo avrei voluto"

Il conto alla rovescia per il Mondiale per Club è iniziato, con le big di tutto il pianeta pronte a sfidarsi in questo nuovo format. A rappresentare l'Italia ci saranno l 'Inter e la Juventus , che potranno giovare di un ricco montepremi , che sicuramente andrà a dare una mano alle casse del club. Anche Inzaghi ha parlato della manifestazione in un'intervista a Dazn, ricordando una partita contro il River Plate, tra le avversarie nel girone. Poi il tecnico ha sorpreso tutti, elogiando un ex giocatore della Vecchia Signora che avrebbe voluto allenare e che invece i tifosi hanno spesso criticato.

Inzaghi e il Mondiale per Club

“Sarà una grandissima emozione prendere parte a una piccola Olimpiade del calcio, arrivarci non è stato semplice. Le avversarie nel girone? Il River Plate l’ho affrontato solo in amichevole da giocatore e feci anche goal, le altre due (Monterrey e gli Urawa Red Diamonds ndr) mai. Nel River ci sarà anche Colidio, un ragazzo che ha fatto la preparazione qui con me. Sarà dura: ci saranno sicuramente tanti tifosi messicani ma anche i nostri si faranno sentire” - ha detto Inzaghi a Dazn in vista del Mondiale per Club. Poi ha proseguito:“Siamo un club con una grandissima storia, composto da campioni sia ieri che oggi. Dico di seguirci con attenzione, è da anni che facciamo parlare di noi”. Parole di stima per i suoi ragazzi e di grande elogio per il suo lavoro. E a tal proposito il tecnico ha rivelato anche quale fosse un suo desiderio, mettendo in mezzo una leggenda della Juve.