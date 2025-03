Inzaghi incredulo: protesta dieci metri fuori dall'area tecnica e viene ammonito

MILANO - L'Inter comanda a San Siro contro l'Udinese con i gol nel primo tempo di Arnautovic e Frattesi, ma per Simone Inzaghi arriva la sanzione disciplinare. Nonostante il doppio vantaggio, infatti, il tecnico nerazzurro ha ricevuto il cartellino giallo dal direttore di gara Cioffi per le proteste reiterate e il superamento dei limiti dell'area tecnica. Ad inizio ripresa Thuram va a terra dopo un contatto in area friulana con Ehizibue, Inzaghi non ci sta e protesta con l'arbitro, che è costretto a mostrargli la targhetta gialla, arrivando in linea d'aria quasi nei pressi dell'area di rigore.