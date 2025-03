Inter, Inzaghi in allarme: perde anche Taremi, l’esito dell’infortunio

Inzaghi è pronto a fare le preghiere per svuotare l'infermeria in vista dei prossimi incontri, ma certamente non potrà contare su Taremi . L'attaccante sta vivendo una stagione non al suo livello, a causa anche di una pubalgia e infortuni muscolari che ne stanno rallentando il ritmo. L'iraniano non è stato convocato per il match contro l'Udinese, per un problema muscolare, e non ci sarà neanche per il derby di Coppa Italia. Ora le gare si fanno importanti e avere tutti a disposizione potrà fare la differenza, soprattutto in vista del big match contro il Bayern Monaco, che anche è in allarme .

Taremi, gli esami dopo l'infortunio

"Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia sinistra . La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana" - si legge nel comunicato pubblicato dall'Inter sui propri canali. La punta non è andata nemmeno in panchina contro l'Udinese e ora non sarà a disposizione neanche per il derby di Coppa Italia contro il Milan, dove Inzaghi dovrà fare di necessità virtù.

Inzaghi, allarme verso Milan-Inter

Per l'Inter è arrivato il momento più delicato della stagione: i nerazzurri prima di imbattersi nei quarti di Champions League, dovranno giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia. E per staccare il pass dovranno battere il Milan in un doppio incontro a San Siro. I derby stagionali per ora sono a favore dei rossoneri, al momento imbattutti e con un trofeo in bacheca (la Supercoppa italian). Inzaghi potrà rifarsi, ma avrà poche soluzioni soprattutto in attacco. Lautaro contro l'Udinese non è stato utilizzato dopo l'infortunio subito con l'Argentina e le sue condizioni sono sotto osservazione. Rischiare è inutile. soprattutto in vista del forcing finale. Ora anche Taremi è andato ko. E probabilmente contro il Diavolo, Inzaghi punterà nuovamente sulla coppia Arnautovic-Thuram.