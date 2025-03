Bayern, Neuer punta l’Inter: novità da Monaco, Kompany prega

Il conto alla rovescia per la Champions League è iniziato, con la musichetta che diventa sempre più intensa man mano che si avvicina la finale. L' Inter può sognare ancora il Triplete ma per farlo deve prima superare l'ostacolo Bayern Monaco . I bavaresi dovranno fare a meno di diversi giocatori , ma Kompany può sperare nel recupero di Neuer . Il portiere oggi ha svolto una seduta di corsa e sarà monitorato giornalmente in vista del match del prossimo 8 aprile.

Bayern, novità Neuer: le condizioni

"Manuel Neuer è tornato a svolgere una seduta di corsa" - lo ha comunicato il Bayern Monaco sui proprio canali. Poi il club ha specificato le sue condizioni: "Il portiere 39enne nei giorni scorsi aveva dovuto interrompere l'allenamento dopo aver accusato una reazione ai muscoli del polpaccio durante il recupero dallo stiramento subito nell'andata degli ottavi di finale di Champions League del Bayern contro il Bayer Leverkusen". Una ricaduta che ha fatto scattare subito l'allarme in casa bavarese, con Kompany che già deve fare a meno di quasi tutta la difesa. Invece ora è arrivata una bella notizia: "Il capitano del club è ora in grado di tornare a correre per compiere il prossimo passo verso il suo ritorno".

Neuer punta l'Inter

La stagione sta per entrare nel vivo con le partite da dentro o fuori. E se per il Bayern Monaco al momento il campionato sembra in cassaforte (+6 sul Leverkusen), in Europa non può fare calcoli. I bavaresi affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi, che pure deve fare i conti con qualche defezione. Kompany spera di recuperare almeno il suo capitano per la doppia sfida contro i nerazzurri. Il tedesco ha subito un problema al polpaggio agli ottavi di Champions League contro la squadra di Xabi Alonso. Ma a complicare il suo rientro è stata una ricaduta subita nella scorsa settimana, che aveva messo in allarme la squadra. Ora però sembrano siano arrivate notizie confortanti, con il numero uno che è riuscito a completare una sessione di corsa.