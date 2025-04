Inzaghi dopo Milan-Inter: “Gol Abraham ci ha aiutato. Ecco qual è il mio sogno"

MILANO - " È stato un derby , potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, poi nella ripresa forse il loro gol ci ha aiutato , abbiamo fatto meglio rispetto al primo tempo, abbiamo creato tanto contro una squadra forte. Non è facile giocare contro il Milan ma i giocatori hanno fatto bene, si sono sacrificati tutti. Eravamo 14 giocatori di movimento perché Dimarco e Arnautovic erano in panchina ma non potevano giocare in accordo con lo staff medico, non volevamo rischiarli. Ho chiesto un sacrificio a tutti. Poi ho rivisto il loro gol, c’è stato un rimpallo clamoroso e poi è stato bravissimo Abraham. Ma la squadra non si è disunita e abbiamo fatto benissimo: ho rivisto le occasioni avute, Maignan è stato bravissimo". Così, ai microfoni di Mediaset, il tecnico dell' Inter Simone Inzaghi commenta il pareggio nel derby - valido per l' andata delle semifinali di Coppa Italia - contro il Milan.

Sul ritorno e gli impegni in Champions

"Non abbiamo fatto calcoli, il ritorno sarà fra 20 giorni e speriamo di non essere così in emergenza. La Champions inciderà? Siamo arrivati in questo mese di aprile con tantissimo orgoglio, non abbiamo pianificato niente, abbiamo giocato sempre con impegno e il mio sogno da allenatore è avere tutti a disposizione. Aspettiamo anche Lautaro e Dumfries e guardiamo con fiducia quello che sarà. Questo gruppo ha una disponibilità e un attaccamento alla maglia che mi rende orgoglioso di essere il loro mister. Un giudizio su Correa e Thuram? Hanno fatto bene, avevano giocato insieme a Verona e lì avevano fatto grandissime cose. Poi hanno avuto dei problemi fisici e non avevano più giocato insieme ma sono una coppia molto complementare. Sapevano che dovevano gestire le forze perché in attacco non avevo cambi e li ho ringraziati per il sacrificio", ha concluso Simone Inzaghi.