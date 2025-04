Lautaro vede il Bayern, l'Inter la Champions: Inzaghi, torna il Toro da Triplete

Le condizioni di Dimarco

Ci sono dei calciatori che sono unici per quello che fanno in campo e Dimarco fa parte sicuramente di questa categoria. Carlos Augusto è una validissima alternativa, ma l'esterno italiano ha più qualità, gol e assist nei piedi. Tutti beneficiano della sua presenza in campo. Oggi 3 aprile ancora non si è allenato con la squadra, ma domani parteciperà alla seduta con il gruppo. E anche questa è un'altra grande notizia per Simone Inzaghi. Copia e incolla anche per Arnautovic, che ha dovuto smaltire un trauma subito contro l'Udinese. Per Zielinski ancora ci vuole tempo a causa della distrazione del gemello mediale. Mentre per Dumfries c'è qualche complicanza in più...