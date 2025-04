"Ma vagli addosso": Inzaghi senza regole, l'ostruzione a Theo l'ultima giocata

Alla fine il derby d'andata tra Inter e Milan si è chiuso in perfetta parità . In Coppa Italia apre le marcature Abraham (già a segno nel clamoroso successo rossonero di Supercoppa) e risponde Calhanoglu con una botta da fuori area. Ora l'appuntamento è al 23 aprile allo stesso posto per capire chi affronterà (presumibilmente) il Bologna di Vincenzo Italiano in finale. Ma oltre alle reti dei protagonisti c'è un altro incredibile episodio che sta facendo discuetere (e ironizzare) il mondo del web. Theo inizia a scattare per sovrapporsi e ricevere un filtrante sulla fascia sinistra, ma sulla sua strada c'è... Simone Inzaghi .

Inzaghi in fascia, le reazioni del web

Come spesso gli accade tecnico nerazzurro esce dalla sua area tecnica ma questa volta costringe addirittura il terzino francese a dribblarlo. L'atteggiamento dell'allenatore dell'Inter, comunque, non rappresenta una novità: l'ultimo esempio di una serie di comportamenti simili è arrivato lo scorso weekend (nel match vinto contro l'Udinese) quando Inzaghi era stato ammonito per aver superato il limite della sua area tecnica per essere poi espulso in seguito alle sue proteste. Il suo atteggiamento non è sfuggito al mondo dei social, che hanno prontamente ripreso l'episodio tra chi non ci sta "Noi ci scherziamo, ma ci sarebbe poco da ridere " e chi ironizza sulla prima ammonizione a Tudor nel corso di Juve-Genoa per lo stesso motivo "Ammonito Igor per uno scatto, quando c'è Inzaghi che il giorno prima prepara lo zaino per fare le scampagnate". E c'è anche chi 'suggeriva': "Ma vagli addosso...", riferendosi alla corsa di Theo.