Inzaghi, a Parma compleanno rovinato. Farris: "Ma siamo ancora padroni"

"Dovremo analizzare cosa è successo. Nel primo tempo avevamo la gara sotto controllo, poi abbiamo allentato la concentrazione e abbiamo rischiato". Così Massimiliano Farris , intervenuto al termine della trasferta di Parma, che ha visto l'Inter sprecare il doppio vantaggio guadagnato nel primo tempo grazie alle reti di Darmian (15') e Thuram (45'), dopo un seconda metà di gara del tutto sbagliata sul piano dell'approccio e che ha invece premiato i padroni di casa, a segno dapprima con Bernabé (60') e in seguito con Ondrejka (69) per il 2-2 finale. Un risultato che, oltre a rovinare il 49º compleanno di Inzaghi , brucia la chance di portarsi a +6 sul Napoli, atteso lunedì 7 al Dall'Ara, dove avrà la possibilità di ridurre il distacco scudetto a 1 punto. Il calendario mette ora in programma l'andata dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco ( in piena emergenza infortuni ) prevista per l'8 aprile. A seguire, la sfida interna contro il Cagliari di sabato 12.

Farris: "Padroni del nostro futuro"

Queste le parole del vice di Inzaghi: “Dobbiamo analizzarla coi ragazzi - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Nel primo tempo eravamo in controllo ma abbiamo rischiato nelle due occasioni che abbiamo concesso, una su orientamento del portiere l’altra su palla persa. Però abbiamo fatto quello che dovevamo fare, segnando due gol. Comunque venivamo da un derby e da tantissimi impegni e non sempre si riesce a trovare lo spirito per portare a casa la partita. Tutti i risultati sono importantissimi ma la squadra non ha trovato le energie mentali e fisiche. Non bisognava concedere al Parma l’opportunità di riaprire la partita, la prova sta nel fatto che fatta la frittata la squadra si è ributtata in avanti. Ma con una squadra pericolosa dalla cintola in su come il Parma abbiamo concesso una sola occasione pericolosa in ripartenza. Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi. Noi prepariamo i match con lo staff, poi accade che Lautaro torna da un infortunio e non ha novanta minuti, qualche altro giocatore poteva avere le scorie del derby". Farris ha poi ricordato i precedenti in cui l'Inter ha sbagliato il rientro in campo dagli spogliatoi, tra cui quello contro la Juve allo Stadium.