Marotta e il regalo, ghiaccio Bastoni e Thuram al gollonzo: l'Inter a Parma

Ci sono dei segni del destino che valgono più di qualsiasi tattica: quando devi fare gol, devi fare gol. Ed è quello che è successo a Thuram a fine primo tempo contro il Parma . Un gollonzo, quasi inguardabile e il papà Lilian ne ha dato conferma. Un vero colpo di fortuna, al contrario dei problemi fisici accusati da Bastoni , che è uscito dal campo per precauzione in vista della sfida contro il Bayern Monaco in Champions League . Una gara importante e ne ha parlato anche Marotta, che è stato abbastanza chiaro anche su Simone Inzaghi.

Thuram e il gollonzo contro il Parma

Difesa messa malissimo, Almqvist a tenere tutti in gioco e un grande colpo di fortuna: questi gli ingredienti che hanno portato al vantaggio dell'Inter al Tardini. Una sfida molto complicata in cui Sommer ha dovuto fare molte parate decisive, in particolare su Bonny. Il gol di Darmian sembrava aver rasserenato un po' l'ambiente, ma è servita la rete di Thuram per portare i nerazzurri sullo 0-2 a fine primo tempo. Un gol nato per caso, con Marcus che aveva completamente ciccato il pallone servito da Mkhitaryan. Una conclusione bruttissima, che si è trasformata in un pallonetto vincente. Molto brutto da vedere, ma efficace. E la reazione del papà Lilian in panchina è tutto dire: la leggenda della Juve ha fatto una smorfia quasi di disapprovazione, come a dire "ma che gol è?". Ma alla fine dei primi 45 minuti è arrivata anche una brutta notizia.