Bastoni out contro il Parma ma Bayern nel mirino: Inzaghi tranquillo

L'indomani della sfida contro il Parma, ad Appiano, è tempo di fare le prime valutazioni sulle condizioni dei giocatori in vista della gara contro il Bayern Monaco . La Champions è uno degli obiettivi che l' Inter vuole portare avanti ed è necessario avere i calciatori al massimo della forma per affrontare i bavaresi. La formazione tedesca è decimata dagli infortuni , ma anche Inzaghi non se la passa meglio visto anche le ultime situazioni al Tardini. Bastoni è stato sostituito a fine primo tempo, al suo posto Carlos Augusto, ed è stato inquadrato con una borsa del ghiaccio sulla gamba. Chi ha giocato nell'anticipo contro il Parma ha fatto lavoro defaticante e personalizzato. Una seduta di scarico per permettere a tutta la squadra di recuperare.

Inter, le condizioni di Bastoni

Le condizioni di Bastoni preoccupano, ma non ci sono grandi allarmismi. Il difensore sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso perché è un giocatore importante nello scacchiere di Inzaghi. Il tecnico e lo staff medico non vogliono creare allarmismi e sembra che il problema avuto non sia poi così grave. È uscito più a scopo precauzionale e in questi giorni in vista della sfida con il Bayern verrà valutato per capire le effettive condizioni. C'è comunque la speranza e il pensiero di poterlo avere a disposizione a Monaco, ma le decisioni finali verranno prese con l'allenamento di lunedì, già vigilia della gara.

Per quanto riguarda le altre situazioni, Inzaghi ha concesso un bel minutaggio a Lautaro Martinez e Dimarco dopo i rispettivi problemi accusati ma dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti. Il primo è Dumfries, al netto del gol di Darmian al Parma, manca proprio la sua spinta e la sua capacità di essere pericoloso in zona offensiva. L'olandese, assieme a Taremi e Zielinski si sono allenati a parte e con ogni probabilità salteranno la gara d'andata contro il Bayern Monaco. Poco più di 48 ore e il tecnico nerazzurro dovrà fare tutte le valutazioni del caso sul gruppo a disposizione.