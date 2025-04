Inter, Inzaghi sorride a metà: novità Bastoni, preoccupa Dimarco

Non c'è tempo per l'Inter di pensare al brusco pareggio esterno contro il Parma quando incombe la trasferta tedesca contro il Bayern Monaco. Il primo atto dei quarti di Champions League si giocherà all'Allianz Arena, dove i nerazzurri fronteggeranno una formazione bavarese a diro poco rimaneggiata. Da Musiala e Coman, passando da Ito a Davies, per Kompany sono tantissime le incognite che costelleranno le ore precedenti al fischio d'inizio. Invece per Inzaghi arriva almeno una buona notizia dall'ultima sessione di allenamento: Alessandro Bastoni ha lavorato regolarmente con il gruppo, in virtù di ciò è quasi certa la sua presenza per il match.