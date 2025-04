"Cosa vuoi di più da Inzaghi? Il problema dell'Inter e cosa aspettano tutti"

Beppe Bergomi, domani sera per Sky commenterà Bayern-Inter: se ci pensa, il suo primo incrocio con i bavaresi è stato a Madrid, l’11 luglio 1982, quando le toccò Rummenigge nella finale mondiale tra Italia e Germania... "È vero! - sorride Zio - guardi, però con Kalle ho un bellissimo rapporto perché lui è una persona speciale e ci collegano tante cose, a parte la finale in cui lui non stava benissimo ed è stato meglio così perché Rummenigge è un Campione con la C maiuscola, in campo e anche fuori. Come compagno era super, in tal senso le racconto questa: io ero un uomo Adidas, lo era anche lui ma quelle che facevano in Germania erano diverse e io gli dicevo 'Kalle, mi piacerebbe avere le tue scarpe' e lui me le faceva avere. Un’altra volta eravamo a Londra per i cento giocatori della Fifa scelti da Pelé: mia moglie stette male e lui con sua moglie vennero con noi in ospedale... Che dire, gli voglio bene".