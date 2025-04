"Acerbi sul lettino all'intervallo...": Inzaghi, retroscena sul 2-1 al Bayern

Su Barella, Lautaro e Frattesi

"Stasera le migliori versioni di Barella e Lautaro? Fare dei nomi stasera non sarebbe giusto, il nostro capitano e il nostro vicecapitano hanno fatto benissimo, Frattesi ha lavorato bene, sono contento per lui che ha lavorato bene. Frattesi in gol dopo un momento complicato? Frattesi con l'Udinese era stato tra i migliori, non mi sorprende... con il Milan nel derby c'è stata una carambola che aveva portato al gol. Stasera sono contento per lui, se lo merita, ha passato un periodo non semplice, non ha mai mollato e si è sempre allenato nel migliore dei modi", ha affermato ancora Simone Inzaghi.