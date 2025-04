Frattesi si emoziona per la nonna: "Da lassù avrà tirato qualche strillo"

L'Inter batte 2-1 il Bayern Monaco e fa sua l'andata dei quarti di finale di Champions League : un risultato importantissimo in vista del ritorno in programma mercoledì prossimo al Meazza. I bavaresi non perdevano in casa in Europa da quattro anni, ma i nerazzurri, grazie a una grandissima organizzazione in campo, sono riusciti nell'impresa di espugnare l'Allianz Arena. Avanti con un eurogol di Lautaro Martinez (il Toro ha eguagliato Boninsegna a quota 22 reti nelle competizioni europee), la formazione di Simone Inzaghi è stata raggiunta nel finale dal tap-in vincente dell'eterno Thomas Müller , entrato nella ripresa. Quando la gara sembrava ormai incanalata verso il pareggio, ecco che Davide Frattesi con una zampata su assist di Carlos Augusto fa saltare il banco ed esprime tutte le proprie emozioni in un'esultanza liberatoria. Una rete speciale per l'Inter e il centrocampista romano, colpito poche ore prima del calcio d'inizio da un lutto in famiglia: la morte della nonna a cui era legatissimo.

Frattesi e la dedica speciale alla nonna

È proprio a lei che l'ex Sassuolo dedica il gol: "Io nella mia vita ho sempre pensato di avere come qualità migliore la testa. In questo periodo ho pensato che niente e nessuno avrebbe potuto scalfirmi. Quando mi sono trovato di fronte a questa cosa, sinceramente sono rimasto un po' spiazzato. Andavo dritto per la mia strada, ma poi non sono riuscito più a farlo perché ero molto legato a mia nonna - commenta emozionato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida -. È stata dura, non ero abituato a vederla così, e per me è stata sempre una cosa abbastanza pesante. Stasera c'è pure il suo zampino, sono contento di questo e magari da lassù qualche strillo mia nonna l'ha tirato". Poi sui social, postando la foto della sua esultanza scrive: "Io lo so che da lassù un paio di strilli li hai tirati bella mia. Ci tengo a ringraziare tutti quanti per l’affetto di questi giorni, mi avete fatto sentire uno di voi per davvero”.