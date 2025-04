Lautaro e il tatuaggio completato prima del Bayern: cosa significa, social scatenati

Lautaro, nuovo tatuaggio e gol al Bayern

In un'immagine diffusa sui social dal portale argentino El Canciller, si può vedere il nuovo tatuaggio di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha deciso di coprire completamente tutta la sua schiena con un disegno di un leone insieme al suo cucciolo nella savana. Una scelta in onore dei suoi due figli, come si può intuire dai nomi di Nina e Theo, con il sentiero che rappresenta la sua famiglia. Proprio quest'ultima parte è stata completata appena prima della sfida al Bayern Monaco, in cui è stato protagonista assoluto con un grandissimo gol nel primo tempo.

Lautaro, la dedica del tatuatore

Giuseppe Bonelli, tatuatore di Lautaro Martinez, ha pubblicato sui social una dedica al capitano nerazzurro dopo il completamento della sua opera: "Finalmente possiamo dire di averla finita! Sono veramente grato di aver avuto la tua fiducia per realizzare questo progetto su una parte così importante del corpo! Questo tempo passato insieme mi ha permesso di conoscere la grandissima persona che sei oltre che al grande campione e capitano che tutti noi conosciamo! Grazie di cuore Loco, è stato un enorme piacere, alla prossima".

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®️ di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito