Dazn verso il Mondiale per Club: le esclusive con Marotta e Zanetti

In occasione della tappa del Trophy Tour del Mondiale per Club Fifa 2025, arrivato a San Siro e nella sede italiana di Dazn, il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta , e il vicepresidente Javier Zanetti hanno parlato in esclusiva della competizione calcistica che sarà trasmessa sulla piattaforma di live streaming. Dazn , in qualità di broadcaster ufficiale del Mondiale per Club, la prossima estate sarà la piattaforma di riferimento del calcio globale, con tutte le 63 partite visibili in app, gratis, in tutto il mondo .

Orgoglio e motivazione

Marotta ha spiegato che il Mondiale per Club «è un torneo globale che coinvolge 32 squadre di tutti i continenti, il che significa che è molto prestigioso e noi abbiamo l’obbligo di onorarlo non solo per la storia del nostro club, ma anche per la nostra nazione. Difficile fare previsioni, perché questo torneo si disputa a cavallo di due stagioni. Anche questa è una situazione nuova che dovremmo assolutamente studiare. Però impegno e motivazione non verranno mai meno. Se le gambe saranno all’altezza della motivazione, potremmo aspettarci grandi soddisfazioni. Il bello del calcio è l’incognita, le cose inaspettate e imprevedibili fanno parte di questo mondo e noi ce la giocheremo fino in fondo». E ancora: «Questo è nel dna nella storia di questo club: partecipiamo ai nostri appuntamenti sempre con grande motivazione, quella di raggiungere il massimo ed essere ambiziosi. Cerchiamo di vincere assolutamente. Siamo orgogliosi, i nostri giocatori sono orgogliosi di indossare questa maglia - una maglia storica e piena di successi e un palmares ricco di trofei. Questo è un trofeo nuovo, un nuovo format, e sarà la prima volta che l’Inter si troverà a fronteggiare 31 squadre, ma lo farà con la mentalità che ha sempre contraddistinto la storia di questo club: vincere».

La novità e le ambizioni

«Credo che la Fifa abbia fatto bene a creare questo nuovo format, dando la possibilità a tutti i continenti di partecipare, questo lo rende molto speciale - ha spiegato Zanetti -. È una competizione molto prestigiosa e arriveremo nel migliore dei modi, cercando di essere protagonisti e provare ad arrivare fino in fondo. È vero che si arriva dopo una stagione con tante partite. Arriveremo negli Stati Uniti e respireremo un ambiente nuovo. Vedendo il trofeo, tutti avranno l’ambizione di poterlo vincere, e vincere il primo di questo nuovo format sarebbe un traguardo. Ma ci rende orgogliosi anche solo poter partecipare. Non mi piace fare paragoni. La nostra era una squadra forte, che ha vinto tanto. Ma credo che in questo momento bisogna parlare di questa squadra, che per me sta facendo un calcio straordinario, grazie al mister, allo staff e a questo gruppo di giocatori che ci sta rendendo felici e orgogliosi di rappresentare l’Inter. Tutti lavoriamo per fare, oggi e in futuro, ancora meglio». Sulla trasmissione gratuita delle partite: «È una grandissima opportunità per il calcio mondiale. Dazn darà questa opportunità anche ai tifosi che magari non potranno essere lì allo stadio: di sicuro, per quelli che amano il calcio sarà una gioia. I tifosi dell’Inter da casa inciteranno insieme a noi».