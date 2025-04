Mkhitaryan: "Ingiocabili? Resto del mio parere! Tanti parlano, noi sappiamo"

Inter-Bayern Monaco, le parole di Mkhitaryan

"È una grande occasione, però dobbiamo pensare alla partita di domani. Sarà difficile, contro una squadra molto forte. Il mister ha creato questa squadra quattro anni fa, io sono qui da tre anni e quello che ha fatto Inzaghi è molto importante per la società. Noi lo vogliamo aiutare, inseguendo gli obiettivi: domani faremo di tutto per vincere e andare il più avanti possibile. Alla fine vedremo se andremo in finale o meno". Il centrocampista nerazzurro è consapevole di avere alla portata un risultato straordinario, ma tiene i piedi a terra. E aggiunge: "Siamo sereni. Siamo maturi, abbiamo l'esperienza che serve: sappiamo di dover vincere ogni partita, che sia Champions, Serie A o Coppa Italia. Non ci serve ascoltare quello che dicono fuori dal campo o che dice la stampa. Sappiamo dove vogliamo arrivare e per farlo devi vincere ogni giorno, iniziando in allenamento per poi arrivare in partita. Non ci innervosiamo perché abbiamo la responsabilità del risultato che stiamo creando".

Sulle voci che arrivano da Monaco di Baviera circa un'esultanza, a detta loro, troppo "vivace": "Ognuno può dire quello che vuole. Noi sappiamo quello che abbiamo fatto, sappiamo che siamo stati felici: non c'è stato alcun festeggiamento, vogliamo focalizzarci sulla nostra partita, sul nostro gioco e niente di più. C'è tanta gente che parla fuori dal campo, fuori dal club, e proviamo a non sentire, a non ascoltare: il mondo del calcio è così". Ma ora c'è solo da archiviare la partita d'andata: "Non pensiamo al risultato di Monaco, perché è stato una settimana fa. Domani si parte dallo 0-0, entrambe hanno l'occasione e la possibilità di vincere. Dovremo fare il nostro meglio, fare il massimo per vincere la partita: avremo un grande vantaggio che saranno i nostri tifosi, speriamo di andare avanti insieme".