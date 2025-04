Inter, il Triplete e la Juve che perde: Sneijder svela la chat privata, "Ci troviamo tutti lì"© .

MILANO - Cresce la tensione a San Siro per il ritorno tra Inter e Bayern Monaco. Nel prepartita di Prime Video è Wesley Sneijder ad inserirsi tra Toni, Julio Cesar e Maicon per dire la sua sulla sfida che attende i nerazzurri: "Sono sempre contento di tornare a casa. Maicon è sempre forte, sempre in forma. Una serata perfetta per giocare. Noi siamo qui a tifare, l'Inter parte anche con il vantaggio dell'andata. Non può perdere, deve andare in semifinale".