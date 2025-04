Marotta: "Inter, investiamo nel futuro". Inzaghi: "Speriamo nel demone"

MILANO - "Tanti sono abituati a vivere questa atmosfera, partite di questa caratura. Il Bayern è una squadra fatta di campioni e sappiamo di non poterli sottovalutare. Dobbiamo giocare come se fossimo 0-0. L’apporto dei nostri tifosi sarà di grande aiuto per quello che può essere un obiettivo straordinario che tutti insieme vogliamo raggiungere. Difesa e compattezza? È una delle nostre peculiarità. Tutte le squadre giocano per fare gol e vincere e questa è una caratteristica che da qualche anno è subentrata a un calcio dove magari l’1-0 si difendeva fino in fondo. Oggi si assiste a un calcio ancora più bello, a mio modo di vedere". Così, ai microfoni di Sky Sport, il presidente e amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha presentato il match con il Bayern Monaco, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in cui si ripartirà dal 2-1 per i nerazzurri maturato nella sfida d'andata all'Allianz Arena.