Inter, fame di Triplete. Inzaghi: Da finale di Champions. Lautaro: Siamo fatti per grandi cose

"Partita epica? La ricorderemo per tanto tempo, l'Inter ha due cogl... così . L'Inter non molla: ha personalità, cuore e testa. Abbiamo sofferto, ma abbiamo dimostrato un'altra volta di poter fare grandi cose. Ogni anno che inizia, proviamo a vincere tutto. Ora il Barcellona? Sarà una partita importante contro un grande avversario, in Champions ha tanta storia. Ma ora testa al campionato, poi penseremo alla Champions", le parole di Lautaro Martinez ai microfoni di Prime Video.

Le parole di Hakan Calhanoglu

"Serata bellissima, con tanta sofferenza. Però eravamo preparati, sapevamo che il Bayern è forte e ci avrebbe messo in difficoltà. Dopo l'1-0 siamo rientrati subito bene, segnando il pareggio e il secondo gol. Poi come siamo abituati siamo arretrati per difendere la nostra parte, ci siamo riusciti e siamo contenti. In campo controlliamo il nostro tempo, perché dobbiamo giocare 90 minuti ogni 3 giorni e non è facile. Abbiamo fatto bene. E i nostri tifosi ci hanno aiutato tantissimo, noi dobbiamo sempre credere di poter fare male agli avversari. Abbiamo provato ad alzarci, io andavo su Kimmich. Però dietro di me c'era uno come Thomas Muller, uno che fa movimenti pericolosi, per quello sono rimasto più a protezione davanti alla difesa e loro avevano il pallone maggiormente rispetto a noi a centrocampo", ha aggiunto Hakan Calhanoglu.

Le parole di Pavard

"Che gol ho fatto? Non è stato facile. Sono contento per il mio primo gol in Champions, ma sono ancora più felice per la squadra che ha raggiunto un traguardo importante come la semifinale. Abbiamo sofferto molto in campo, lo sapevamo che una delle chiavi della partita sarebbe stata la difesa. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto molto bene, poi quando un difensore fa anche l'attaccante va ancora meglio. Dove può arrivare questa Inter? Non ci poniamo limiti, visto che siamo arrivati fin qui vogliamo andare avanti. Siamo un ottimo gruppo con un ottimo staff che lavora bene da due anni. Adesso abbiamo il campionato con il Napoli che lotta con noi per lo Scudetto e la sfida di Bologna che sarà molto dura, dobbiamo vincere anche lì", ha concluso Benjamin Pavard.