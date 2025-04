Inter, Champions d'oro: la cifra guadagnata fino alla semifinale è pazzesca!

L'Inter prepara il ritorno in semifinale di Champions League dopo 2 anni. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno infatti superato il Bayern Monaco di Vincent Kompany (4-2 l'aggregato finale) tenendo vivo il sogno triplete, che vede i nerazzurri al comando della classifica di campionato con un vantaggio di 3 lunghezze dal Napoli e in corsa per la finale di Coppa Italia, con il ritorno del derby della Madonnina in programma il 23 aprile (gara preceduta dalla trasferta di Bologna di domenica 20). Il successo di Lautaro e compagni apre inoltre alla riedizione della semifinale del 2010 contro il Barcellona , che spianò poi la strada al trionfo del Bernabeu contro il Bayern. Questa volta, a disputare l'andata in casa saranno i blaugrana di Hansi Flick nel primo appuntamento del 30 aprile (ritorno il 6 maggio a San Siro). Oltre a festeggiare la qualificazione (con la benedizione di Kompany), l'Inter sorride guardando ai bilanci. L'accesso al penultimo atto del torneo infatti vale una nuova voce fra i ricavi della società, con oltre 100 milioni di euro contabilizzati a titolo di bonus.

Quanto incassa l'Inter

Come riportato da 'Calcio e Finanza', la qualificazione in semifinale di Champions cumula ulteriori premi previsti dal regolamento del torneo. Dal bonus partecipazione da 18,62 milioni a quello relativo al piazzamento nella classifica unica da 9,7 milioni), l'Inter può festeggiare anche il superamento della quota 100. Questi tutti i premi Uefa assegnati ai nerazzurri, con le quote europea e non europea a comporre il "Value Pillar", ovvero sistema di rendicontazione del valore di mercato dei diritti televisivi e del ranking storico/decennale.

Bonus partecipazione: 18,62 milioni

Posizione in classifica: 9,7 milioni

Quota europea: 24,02 milioni

Quota non europea: 7,36 milioni

Bonus risultati: 13,3 milioni

Bonus 1°-8° posto: 2 milioni

Bonus ottavi di finale: 11 milioni

Bonus quarti di finale: 12,5 milioni

Bonus semifinali: 15 milioni

Totale: 113,5 milioni

Inter, quanto vale la finale?

Oltre i bonus, va considerato anche il ricavato al botteghino dei 4 quattro incontri casalinghi disputati dalla formazione di Inzaghi. Ovvero quelli con Stella Rossa, Arsenal, Lipsia e Monaco, Feyenoord e Bayern Monaco. I dati di 'Inter Media and Communication' riportano una presenza media pari a 66.597 spettatori che hanno seguito il cammino europeo dei nerazzurri. Infine, in caso qualificazione alla finale in programma il 31 maggio all'Allianz Arena, il bonus previsto dalla Uefa ammonta 18,5 milioni più altri 6 in caso di vittoria - Psg e Arsenal le altre contendenti al titolo - .