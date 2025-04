La marcia trionfale dell' Inter in Champions League, per la seconda volta in semifinale nell'arco delle ultime tre stagioni, è scandita anche dal record di introiti. Mai, prima d'ora, la società milanese aveva incassato 113,5 milioni di euro di soli premi Uefa, ai quali devono essere aggiunti gli incassi delle partite casalinghe, culminati con i 10 milioni 61 mila 474 euro registrati il 16 aprile in occasi