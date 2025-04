L'appello di Marotta: "Inter, la Champions l'unica cosa che mi manca"

"Semifinale Champions? È motivo di grandissimo orgoglio per i club, per i nostri tifosi, per la nostra proprietà ma soprattutto per il nostro allenatore e per la squadra. Quindi è un momento particolarmente felice ma non è la fine di un percorso che ci vede ancora protagonisti in tre competizioni". Sono le parole di Beppe Marotta in un'intervista a Sky Sport all'indomani della qualificazione alle semifinali di Champions ai danni di una corazzata come il Bayern. "Indipendentemente da quello che sarà il risultato finale, penso sia da annoverare come una stagione sicuramente molto positiva che è la continuità di un percorso iniziato qualche anno fa, quindi di un ciclo. Ma soprattutto il ciclo coincide con l'arrivo di Inzaghi, che ci vede appunto protagonisti in Europa come mai siamo stati e quindi questo ci lusinga molto. Siamo protagonisti anche in Italia e di conseguenza credo che questa stagione sia assolutamente da annoverare positivamente" ha spiegato Marotta.