Lamento Inzaghi: "Rimessa battuta 13 metri avanti. Inter giustamente nervosa"

Sconfitta pesantissima per l' Inter . Il ko al Dall'Ara contro il Bologna targato Riccardo Orsolini fa sì che i nerazzurri rimangano in vetta ma a pari punti con il Napoli di Antonio Conte . Dopo l'entusiasmante passaggio del turno in Champions contro il Bayern, dunque, umore che cambia in maniera repentina in casa interista. Simone Inzaghi nel post partita guarda già avanti, ai prossimi impegni, ma lamenta una particolare decisione da parte dell'arbitro, o meglio dei suoi assistenti, in merito... ad una rimessa laterale.

Bologna-Inter, l'analisi di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro si è così espresso dopo il triplice fischio a Sky Sport: “Chiaramente c’era nervosismo per la rimessa che è stata battuta 12-13 metri avanti. Poi dovevamo essere più bravi sull’altra rimessa finale, dove siamo andati a saltare in due: non si va mai, si va in uno. E poi la palla è arrivata a Orsolini. Il direttore di gara ha fatto il possibile nell’arbitrare una partita con tanti falli, ha provato ad arbitrare nel migliore dei modi, per me l’ha fatto. Ma lì con quarto uomo e guardalinee la palla esce davanti ai miei piedi e viene battuta quasi nell’area tecnica del Bologna, quello è il nervosismo. Non deve essere un’alibi, dovevamo essere più bravi e convinti, respingere meglio la palla e non prendere gol sul secondo palo. C’è delusione, ma la squadra contro un ottimo Bologna ha fatto ciò che doveva, ha tirato fuori tanta energia: dispiace averla persa in questo modo".

Ma a quale fallo laterale si riferisce Simone Inzaghi?