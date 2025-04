L'anno dell'Inter, lo dice anche Figo: "Triplete possibile, non è solo difesa"

Le parole di Figo sulla Champions

Rispetto all'infortunio dell'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski e se questo favorisca l'Inter alla semifinale di Champions, Figo ha detto di non voler parlare di "favorita o meno". "E' difficile in una semifinale parlare di una squadra favorita. Credo che l'Inter stia facendo una stagione incredibile, e anche il Barcellona che a sua volta ha la possibilità di vincere il triplete", ha detto l'ex calciatore. L'Inter di ora, ha aggiunto, "mi ricorda l'Inter in cui giocavo, abbiamo vinto tutto". Infine, Figo ha dichiarato: “Favorita per vincere la Champions? Secondo me il Paris Saint-Germain, che ha una buona continuità nei risultati e una forma fisica eccellente. Ma è difficile dirlo con certezza, non me la sento di fare un pronostico definitivo sulla vincitrice della Champions League quest'anno".