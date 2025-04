La rimessa del Bologna, Bergomi e quel "Se fosse capitato all'Inter": è successo ed era anche peggio

L' Inter perde a Bologna e si fa agganciare dal Napoli . E il post gara di Simone Inzaghi è stato incentrato principalmente su un episodio avvenuto prima della rete della vittoria di Riccardo Orsolini . Il tecnico nerazzurro ha spiegato come la rimessa laterale (non del gol, ma quella immediatamente precedente) fosse stata battuta diversi metri più avanti . Oltre al fatto che fa sorridere che a lamentarsi di distanze non rispettate sia lo stesso allenatore che spesso e volentieri passa tutta la partita fuori dalla sua area tecnica (come in occasione della tanto discussa rimessa, appunto) c'è anche un precedente simile di cui ha beneficiato proprio la sua squadra. La stessa che a fine partita, per quanto accaduto, ha circondato l'arbitro Colombo in maniera minacciosa .

Inter, rimessa Bologna e il precedente

L'episodio in questione è relativo alla finale di Supercoppa italiana contro il Milan, vinta dai rossoneri in rimonta ma con l'iniziale rete del vantaggio di marca interista. La differenza in quel caso è che la rimessa, di cui si incarica Dimarco, viene battuta diversi metri più indietro e non in avanti, ma la questione rimane identica, anzi anche peggiore: un fallo laterale battuto non nel punto preposto e con un'altra irregolarità.

Dimarco per anticipare e accelerare la ripresa del gioco batte molto più indietro, per la precisione di 7.5 metri: da lì l'azione prosegue e si conclude con la rete di Lautaro Martinez, a portare momentaneamente in vantaggio i nerazzurri. Oltre a questo la seconda irregolarità è data dal fatto che Dimarco batte e il pallone, prima di entrare in campo, rimbalza anche fuori. Un episodio evidentemente anche più marcato rispetto a quello di Bologna poiché nel caso della Supercoppa la rimessa dell'Inter dà vita al gol proprio nella stessa azione. Al Dall'Ara, invece, la battuta era relativa alla rimessa precedente e non a quella da cui è scaturita la rete di Orsolini.