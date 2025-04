Taremi, Correa e Arnautovic: viaggio nelle tre crisi dell'Inter

Taremi e Correa flop

Perché Taremi e Correa nelle ultime uscite hanno mostrato tutt’altro che un rendimento all’altezza di quel che ha bisogno una squadra in lotta su tre fronti (e con un tito- lare infortunato). Correa contro il Bologna è stato in campo per gran parte del match risultando utile quanto Kyle Kuzma per Milwaukee in gara 1 dei playoff Nba tra Bucks e Pacers, cioè zero, a tutte le voci in cui lo si poteva valutare. Taremi lo ha copiato, entrando molle e senza lasciar tracce di sé sia contro il Bayern in Champions che al Dall’Ara. Ok la pubalgia, ma l’alibi non regge più. A San Siro i tifosi contro il Milan si aspettano di vedere altro e Lautaro va pure gestito, con la Roma che incombe in campionato e il Barcellona poco più avanti in calendario (Thuram si vedrà in che condizioni ci arriva). Domani sera rischiano di essere chiamati agli straordinari anche Darmian e Calhanoglu, vuoi perché Zalewski (che ha comunque delle possibilità) ha caratteristiche tecniche diverse dall’azzurro, vuoi perché Asllani non sempre ha dato garanzie di rendimento in gare ad alta tensione.