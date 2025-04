"Non siamo abituati a perdere due partite di seguito": Inzaghi amaro si inchina al Milan© .

MILANO - Ko per 3-0 nel derby di ritorno e dopo l'1-1 dell'andata l'Inter saluta la Coppa Italia arrendendosi al Milan . Ai micorofini Mediaset, Simone Inzaghi commenta così: "Ci dispiace per i nostri tifosi, che anche stasera erano tantissimi, ma questo è il calcio. Dobbiamo fare i complimenti al Milan, che ha fatto un'ottima gara. Per noi c'è rammarico soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo avuto tante occasioni prima del loro gol. Poi sul secondo gol non siamo stati fortunati e nella ripresa abbiamo fatto molto meno".

"Due sconfitte di fila, non siamo abituati"

Eliminazione con sconfitta dalla Coppa Italia dopo il ko in campionato contro il Bologna, Inzaghi non teme ripercussioni: "Sono due sconfitte consecutive, non siamo abituati, e dobbiamo analizzarle. Ma oggi bisogna dare merito al Milan che in cinque partite ci ha sempre messo in difficoltà e io per primo dovevo fare di più".